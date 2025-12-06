Türkiye'nin küresel ve bölgesel sorunlarda yürüttüğü başarılı diplomasi Avrupa'da odak noktası haline geldi. Fransa basınından Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Ankara'nın hamlelerini manşete taşıdı. Gazete "Erdoğan diplomatik becerilerini kullanarak uluslararası alanda barış elçisi olarak kendini kanıtlamıştır" sözleri ile okuyucularına Türkiye'ye dair analizini aktardı.

DIŞ HABERLER - Orta Doğu, Ukrayna-Rusya savaşı ve Afrika'daki sorunlar başta olmak üzere Türkiye'nin çözüm ve barış odaklı diplomatik adımları Fransa basınında mercek altına alındı.

Le Monde gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde edindiği stratejik, merkezi role dikkat çekti.

Türkiye'nin diplomasisi Avrupa'nın odağında: Tüm meselelerin kavşağı

'BARIŞ ELÇİSİ' VURGUSU

Gazete, "Türkiye, hem stratejik konumunu hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik becerilerini kullanarak uluslararası alanda barış elçisi olarak kendini kanıtlamıştır" sözlerini kullandı.

TRUMP'IN ERDOĞAN SÖZLERİNİN YANKISI SÜRÜYOR

5 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeye vurgu yapılan analizde "Türkiye, Washington ve Brüksel'in dünyadaki mevcut çatışmalarda önem verdiği neredeyse tüm önemli meselelerin kavşağında yer alıyor" sözleri kullanılarak, Trump'ın Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da / AA

GAZZE ANLAŞMASINDA ANKARA ETKİSİ

13 Ekim'de Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze diplomatik zirvesinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekilerek "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm El-Şeyh zirvesinde / AA

RUSYA-UKRAYNA SORUNUNDA TÜRKİYE MERKEZİ KONUMDA

Analizde Papa'nın Türkiye ziyareti ve Ankara'nın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik diplomatik adımlarının altı çizilerek "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile olası bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna'ya konuşlandırılabilecek yeni ortak görev gücüne Fransız ve İngiliz birliklerinin yanı sıra Türk birliklerini de dahil etti" ifadeleri kullandı.

JEOPOLİTİK MERKEZ: TÜRKİYE

Türkiye'nin uluslararası arenada küçümsendiği günlerin geride kaldığının belirtildiği analizde "Bu olağanüstü diplomatik toparlanma, Türkiye'yi bir çatışma kaynağı olmaktan çok bir barış elçisi konumuna getirdi. Buna rağmen Türkiye, uluslararası sahnede aynı Avrupalılar için vazgeçilmez" açıklaması yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası