HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü! Masada ABD krizi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Venezuela lideri Maduro’dan canlı yayında Trump’a telefon şakası! Sosyal medya ikiye bölündü
ABD İLE KRİZ MASADA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.
DİYALOG KANALLARI AÇIK TUTULSUN
ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR