Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, vatandaşlarına mutlak sadakat sözü verdi. Maduro, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Maduro'nun konuşma yaptığı sırada sahnede bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun şapkasında yazanlar da dikkatlerden kaçmadı.

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

Maduro'dan halkına söz verdi! Konuşmaya Bakan'ın şapkası damga vurdu

BAKAN'IN ŞAPKASI DİKKAT ÇEKTİ

Maduro'ya eşi Cilia Flores ve üst düzey hükümet yetkilileri eşlik ederken, burada bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun "şüphe ihanettir" yazan kırmızı bir beyzbol şapkası takması dikkatlerden kaçmadı. Konuşmasında Venezuela halkına sadakat vurgusu yapan Maduro, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in cenazesinde verdiği sözü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Komutanımız Chavez’in naaşı başında nasıl mutlak sadakat üzerine yemin ettiysem, kendi hayatım ve huzurum pahasına da olsa, bu güzel ve kahramanca tarihi birlikte yaşayabileceğimiz zamanların ötesine dek size de mutlak sadakati sürdüreceğime yemin ediyorum"

Maduro'dan halkına söz verdi! Konuşmaya Bakan'ın şapkası damga vurdu

"SİZE ASLA İHANET ETMEYECEĞİM"

Venezuela halkının çıkarlarına bağlılık sözü veren Maduro, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" dedi.

"KÖLELİK YA DA SÖMÜRGE BARIŞI İSTEMİYORUZ"

Caracas'ta düzenlenen ayrı bir mitingde Venezuela'nın adil bir barış aradığını vurgulayan Maduro, ülkesinin "psikolojik terörizm olarak tanımlanabilecek 22 haftalık bir saldırganlığa maruz kaldığını" söyledi. ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yığınağın kendi hükümetini istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını savunan Maduro, "Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış. Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz" diye konuştu.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle yükselmişti. ABD, Eylül ayından bu yana Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyerek 83 kişiyi öldürmüştü. Washington yönetimi, Maduro ve üst düzey Venezuela hükümet yetkilileri tarafından yönetildiğini iddia ettiği "Cartel de los Soles" adlı uyuşturucu çetesini yabancı terör örgütü ilan ederken, ABD Başkanı Trump kartellere yönelik operasyonların kara harekatını da kapsayacak şekilde genişletilebileceğinin sinyalini vermişti. Son olarak Maduro ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Trump, görüşme içeriğine ilişkin detay paylaşmamıştı.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası