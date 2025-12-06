Genel müdür, daire başkanı ve müfettiş gibi üst düzey bürokratların maaşlarına 30-65 bin lira seyyanen zam yapılmasına yönelik teklif Erdoğan’ın uyarısı üzerine iptal edildi.

ESMA ALTIN ANKARA - AK Parti grubunun hazırladığı vergi paketinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin son gününde genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman gibi üst düzey bürokratların maaşlarına 30 ile 65 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasına yönelik teklif kabul edilmişti. Ancak bu düzenleme kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmıştı. Memur statüsündeki her kesimin düzenlemeden yararlanamayacağı belirtilmişti.

AK Parti grubu gelen tepkileri dikkate alarak, bu zamdan vazgeçti.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Kariyer meslek uzmanları ve yöneticilerinin aylıklarına seyyanen zam yapılmasını içeren düzenleme Bütçe Kanunu’na, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun son günü eklenmişti. Önceki gün partiler arasında yapılan görüşmede, taşradaki memurların düzenlemeden etkilenemeyeceği bu yüzden de anayasanın eşitlik ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle Meclis Genel Kurulunda görüşülen vergi paketine eklenmedi.

Cumhurbaşkanının; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası