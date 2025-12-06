Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! 30-65 bin liralık zam teklifi rafa kalktı
Genel müdür, daire başkanı ve müfettiş gibi üst düzey bürokratların maaşlarına 30-65 bin lira seyyanen zam yapılmasına yönelik teklif Erdoğan’ın uyarısı üzerine iptal edildi.
AK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, üst düzey bürokratların maaşlarına 30 ila 65 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasını öngören ve kamuoyunda büyük tepki çeken teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geri çekti.
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üst düzey bürokratlara 30-65 bin TL seyyanen zam teklifi kabul edilmişti.
- Teklif, kamuoyunda ciddi tepkilere ve memurlar arasında eşitsizlik eleştirilerine neden oldu.
- AK Parti, gelen tepkiler üzerine söz konusu zam düzenlemesinden vazgeçti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, teklifin ücret adaleti ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatını verdi.
ESMA ALTIN ANKARA - AK Parti grubunun hazırladığı vergi paketinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin son gününde genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman gibi üst düzey bürokratların maaşlarına 30 ile 65 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasına yönelik teklif kabul edilmişti. Ancak bu düzenleme kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmıştı. Memur statüsündeki her kesimin düzenlemeden yararlanamayacağı belirtilmişti.
AK Parti grubu gelen tepkileri dikkate alarak, bu zamdan vazgeçti.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Kariyer meslek uzmanları ve yöneticilerinin aylıklarına seyyanen zam yapılmasını içeren düzenleme Bütçe Kanunu’na, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun son günü eklenmişti. Önceki gün partiler arasında yapılan görüşmede, taşradaki memurların düzenlemeden etkilenemeyeceği bu yüzden de anayasanın eşitlik ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle Meclis Genel Kurulunda görüşülen vergi paketine eklenmedi.
Cumhurbaşkanının; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatını verdiği öğrenildi.