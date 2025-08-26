Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Memurlar masadan kalktı! Memur-Sen'den zam teklifine ilk tepki

Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklisinin zammı için teklifini sunmasının ardından Memur-Sen'den ilk tepki geldi. Tekliften memnun olmayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Kurulu’ndan çekildik." dedi. 

Memur ve memur emeklisinin zammı için Memur-Sen ve hükümet anlaşamamıştı. Süreç Hakem Kurulu'na kalırken, kurul bugün gerçekleştirdiği 4. toplantıda yeni zam teklifinde bulundu. 

HAKEM KURULU'NDAN YENİ TEKLİF 

Hakem Kurulu, 2026 için teklifte değişiklik yapmazken, 2027 için ise sadece 1 puan artırdı. Yeni teklif, 2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için ise yüzde 5+4 şeklinde oldu.

MEMUR-SEN HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİ 

Memur-Sen'den, Hakem Kurulu'nun teklifine ilk tepki geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini söyledi. 

Yalçın şunları söyledi: 

"Hakem Kurulu’ndan çekildik

Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı.

Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez.

Hakem Kurulu’ndan çekildik."

