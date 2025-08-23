Milyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Hükümet ile Memur-Sen masada anlaşamayınca, milyonların zammıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İlgili Haber Şimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık

MEMUR-SEN: HAKEM'E BAŞVURMADIK

Memur-Sen'den süreçle ilgili dün yapılan açıklamada, "Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte Israr eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilmişti.

HAKEM KURULU MEMUR ZAMMI İÇİN TOPLANDI

Bugün ise 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin zammını belirlemek için Hakem Kurulu toplandı. Toplantıya Kamu-Sen'de katıldı. Milyonlar toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

MEMUR-SEN NE İSTEDİ, HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.