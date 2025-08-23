Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Milyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme

Milyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme
Memur, Memur Emeklisi, Toplu Sözleşme, Zam, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hükümet ile Memur-Sen, memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı için anlaşma sağlayamamıştı. 6,5 milyon kişiyi kapsayan süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hakem Kurulu, milyonların maaşını belirlemek için toplandı. Toplantıya Kamu-Sen de katıldı.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Hükümet ile Memur-Sen masada anlaşamayınca, milyonların zammıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MEMUR-SEN: HAKEM'E BAŞVURMADIK 

Memur-Sen'den süreçle ilgili dün yapılan açıklamada, "Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte Israr eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilmişti. 

HAKEM KURULU MEMUR ZAMMI İÇİN TOPLANDI 

Bugün ise 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin zammını belirlemek için Hakem Kurulu toplandı. Toplantıya Kamu-Sen'de katıldı. Milyonlar toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. 

Milyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme - 1. Resim

MEMUR-SEN NE İSTEDİ, HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ülkede korkutan deprem! 6 şiddetiyle sarsıldılarArsenal - Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor - EkonomiDağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyorAsırlık lezzet! 2,5 saatte pişiyor, kilosu 1.300 liradan satılıyor - EkonomiAsırlık lezzet! 2,5 saatte pişiyor, kilosu 1.300 liraOltaya balık yerine takılan canlı şoke etti - EkonomiOltaya balık yerine takılan canlı şoke ettiŞimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık - Ekonomi"Önemli bir hedefe daha ulaştık"Bu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyor - EkonomiBu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyorÇin'de üretilip Türkiye'ye teslim edilecek! 273 metrelik dev üretimi 4'e katlayacak - Ekonomi273 metrelik dev üretimi 4'e katlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...