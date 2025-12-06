Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür süren yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, karayolları ve trafik ekipleri de yolda güvenliği sağlamak için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Saat 18.00 sıralarında Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

YER YER 10 SANTİME ULAŞTI

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında başladığı, Tınaztepe mevkiine kadar yaklaşık 20 kilometrelik bölümde etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, 1825 metre rakımlı geçitte kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kar bir anda bastırdı, 10 santime ulaştı! Ekipler çalışma başlattı

EKİPLER ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda araç ve personelle bölgede küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü yolda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Akseki Bölge Trafik ekiplerinin de güzergahta trafik güvenliği için tedbir aldığı aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası