Adıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar var

Adıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar var

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da merkeze bağlı Koru köyü yakınlarında iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi bıçakla 2 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

