Adıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar var
Güncelleme:
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da merkeze bağlı Koru köyü yakınlarında iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi bıçakla 2 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
