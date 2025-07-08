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Adıyaman'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman&#039;da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Adıyaman, Fatih Mahallesi, Silahlı Kavga, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’ın Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf K. ve Berat Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Oduncular Sitesi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın ateşlediği tabancadan çıkan mermilerle Yusuf K. ve Berat Y. yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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