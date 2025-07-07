Kayseri'de silahlı kavga: Yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki bağ evinde M.O. ile M.G, D.O, Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. tüfekle ateş ederek M.G, D.O. ve Ö.A'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.O. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.