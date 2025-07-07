Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'de silahlı kavga: Yaralılar var

Kayseri'de silahlı kavga: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri, Melikgazi, Silahlı Kavga, Yaralı, Ateş, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki bağ evinde M.O. ile M.G, D.O, Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kayseri'de silahlı kavga: Yaralılar var - 1. Resim

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. tüfekle ateş ederek M.G, D.O. ve Ö.A'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.O. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli güvenlik, kamu düzeni, şiddetin önlenmesi... O bölgeler "özel güvenlik alanı" ilan edildiManavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şırınga çikolata davası karara bağlandı! Kantin görevlisine hapis cezası geldi - 3. SayfaŞırınga çikolata davası karara bağlandı!Uşak'ta feci kaza: Baba ile kızı can verdi - 3. SayfaUşak'ta feci kaza: Baba ile kızı can verdiBakırköy'de korku dolu anlar: Metrobüs alevlere teslim oldu! - 3. SayfaKorku dolu anlar: Metrobüs alevlere teslim oldu!İlginç kaza anbean kamerada! Motosikletli denize böyle uçtu - 3. Sayfaİlginç kaza anbean kamerada! Denize böyle uçtuBaba evine tatil için gelmişti! Antalya'da vahşet: Abisi 14 bıçak darbesiyle katletti - 3. SayfaAbisi defalarca bıçaklayıp katlettiHırsızlık için gittiği yerde dükkan sahibi karşıladı! Pes dedirten anlar kamerada - 3. SayfaHırsızlık için girmişti: Dükkan sahibine yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...