Kayseri'de tır, halk otobüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de tır, halk otobüsü ve otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır önündeki araç ve halk otobüsüne çarptı.

8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü yön levhasına çarparken, otomobil ise tramvay yoluna girdi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan otomobildeki 1 kişi ile otobüste bulunan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.