11 milyon TL'lik vurgun! Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyerek, 11 milyon TL vurgun yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 5 tarım işletmecisinin, Avrupa Birliği'nin Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Projesi kapsamında almış oldukları ücret desteğini, Türk ve yabancı uyruklu şahısları işletmelerinde çalışır gibi gösterip maaş ödemesi yaptıkları, maaşları aracı kişiler ile işletme sahiplerinin eş ve çocuklarının hesabına geri aktarılmasını sağlayarak 11 milyon TL haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.

57 GÖZALTI VAR

Jandarma ekipleri, 2'si kamu görevlisi olmak üzere 6'sı Türk, 51'i Suriye vatandaşı olan toplam 57 şahsa yönelik operasyon yaptı. Gözaltına alınan 57 kişi, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

5 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şahıslardan 5'i hakkında çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. 51 Suriye uyruklu şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.