Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 11 milyon TL'lik vurgun! Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı

11 milyon TL'lik vurgun! Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
11 milyon TL&#039;lik vurgun! Adıyaman&#039;da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı
Dolandırıcılık, Vurgun, Yakalama, Adıyaman, Suriyeli, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyerek, 11 milyon TL vurgun yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 5 tarım işletmecisinin, Avrupa Birliği'nin Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Projesi kapsamında almış oldukları ücret desteğini, Türk ve yabancı uyruklu şahısları işletmelerinde çalışır gibi gösterip maaş ödemesi yaptıkları, maaşları aracı kişiler ile işletme sahiplerinin eş ve çocuklarının hesabına geri aktarılmasını sağlayarak 11 milyon TL haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.

11 milyon TL'lik vurgun! Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı - 1. Resim

57 GÖZALTI VAR

Jandarma ekipleri, 2'si kamu görevlisi olmak üzere 6'sı Türk, 51'i Suriye vatandaşı olan toplam 57 şahsa yönelik operasyon yaptı. Gözaltına alınan 57 kişi, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

11 milyon TL'lik vurgun! Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu: 57 kişi yakalandı - 2. Resim

5 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şahıslardan 5'i hakkında çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. 51 Suriye uyruklu şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arda Güler'in Luka Modric'e vedası gündem oldu! Herkes o anları konuşuyorYaşlı kadın evinin önünde kabusu yaşadı! Havaya fırlattı, üzerinden geçti: Dehşet anları kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye için tarihi gün! İlk PKK'lı grup silah bıraktı - GündemTerör örgütü 41 yıl sonra silah bıraktı!İzmir'de "yasa dışı silah ticareti" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var - Gündemİzmir'de eş zamanlı operasyon: Çok sayıda tutuklama var!Adana'da rüşvet çarkı ifşa oldu! Zeydan Karalar'ın başını yakacak itiraf: Tencere, tava, havlu peçete... - GündemBaşını yakacak itiraf: Tencere, tava, peçete...Eski emniyet amiri Veysel Özkan İstanbul'da yakalandı! Görevden ihraç edilmişti... - GündemVeysel Özkan İstanbul'da yakalandı!Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Acısı dün gibi taze! - GündemSrebrenitsa Soykırımı 30. yıl paylaşımı: Acısı dün gibi tazeKonya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var - GündemKonya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...