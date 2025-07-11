İzmir'de "yasa dışı silah ticareti" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2025 11:14 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 11:19 - Güncelleme:

İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 78 tabanca, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı ve bir kılıç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, örgütlü şekilde yasa dışı silah ticareti yapıldığına yönelik bilgi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu örgüte ait ev, iş yeri, depo, araç ve atölyelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 78 tabanca, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, bir adet kılıç ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İlgili Haber İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Özgür Altun'un karısı da tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş