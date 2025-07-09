Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak...

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2025 05:37 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 05:45 - Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro hat seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş