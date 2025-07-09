Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak...
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro hat seferleri ücretsiz olacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz kullanılacak.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş