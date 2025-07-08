İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Özgür Altun'un karısı da tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 10:47 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 10:55 - Güncelleme:

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olan Özgür Altun, MİT operasyonu ile Pakistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği gibi tutuklanmıştı. Örgüte finansman sağladığı belirlenen karısı da aynı şekilde yakalanarak tutuklandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü sözde Horasan Vilayeti içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve örgütün medya organlarında yöneticilik yapan Özgür Altun geçtiğimiz haftalarda Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. İlgili Haber MİT'ten yurt dışında DEAŞ operasyonu! Turuncu kategoride aranan Özgür Altun yakalandı KARISI DA TÜRKİYE'YE GETİRİLİP TUTUKLANDI Altun’un eşinin de DEAŞ Terör Örgütü’nün medya organlarında Türkçe yayınları yönetmesinde ve örgüt adına kripto para transferlerine aracılık ederek finansman sağladığı konusunda edinilen bilgiler üzerine yakalama emri düzenlendi. Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Ayşe Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş