İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Özgür Altun'un karısı da tutuklandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olan Özgür Altun, MİT operasyonu ile Pakistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği gibi tutuklanmıştı. Örgüte finansman sağladığı belirlenen karısı da aynı şekilde yakalanarak tutuklandı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü sözde Horasan Vilayeti içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve örgütün medya organlarında yöneticilik yapan Özgür Altun geçtiğimiz haftalarda Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı.
KARISI DA TÜRKİYE'YE GETİRİLİP TUTUKLANDI
Altun’un eşinin de DEAŞ Terör Örgütü’nün medya organlarında Türkçe yayınları yönetmesinde ve örgüt adına kripto para transferlerine aracılık ederek finansman sağladığı konusunda edinilen bilgiler üzerine yakalama emri düzenlendi. Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Ayşe Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.