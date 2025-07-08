Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Özgür Altun'un karısı da tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Özgür Altun'un karısı da tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da DEAŞ operasyonu! Özgür Altun&#039;un karısı da tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olan Özgür Altun, MİT operasyonu ile Pakistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği gibi tutuklanmıştı. Örgüte finansman sağladığı belirlenen karısı da aynı şekilde yakalanarak tutuklandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü sözde Horasan Vilayeti içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve örgütün medya organlarında yöneticilik yapan Özgür Altun geçtiğimiz haftalarda Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı.

KARISI DA TÜRKİYE'YE GETİRİLİP TUTUKLANDI

Altun’un eşinin de DEAŞ Terör Örgütü’nün medya organlarında Türkçe yayınları yönetmesinde ve örgüt adına kripto para transferlerine aracılık ederek finansman sağladığı konusunda edinilen bilgiler üzerine yakalama emri düzenlendi. Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Ayşe Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu! "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var"BRICS masasında neler oluyor? Dikkat çeken Türkiye hamlesi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli, Özel'in "Duruşmalar canlı yayınlansın" sözlerine cevap verdi: Madem öyle... - GündemBahçeli cevap verdi! "Madem öyle..."Devlet hastanesinde skandal! Doktorların imzasını taklit edip, uyuşturucu sattılar - Gündem'Yok artık' dedirtti! Doktor imzalarını taklit edip...4+4+4 eğitim sistemi değişiyor mu? Son araştırma yayınlandı, 2+2 ve 3+1 seçenekleri gündemde - GündemSon araştırma yayınlandı, 2 seçenek gündemde!Grand Kartal Otel yangın faciası davası ikinci gününde! Savunmalar yapılıyor - GündemDuruşmada sinirlerin gerildiği an!Özgür Özel'den "baklava kutusunda rüşvet" görüntülerine açıklama! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü" - GündemBaklava kutusunda rüşvet! Özel bela okuduEski belediye başkanı denizde yüzerken kalp krizi geçirerek öldü - GündemEski belediye başkanı denizde hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...