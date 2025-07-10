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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan, ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Abdurrahman Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

BAKANLIK DUYURDU

Bugünse İçişleri Bakanlığı, Tutdere'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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