Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan, ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı.
İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Abdurrahman Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
BAKANLIK DUYURDU
Bugünse İçişleri Bakanlığı, Tutdere'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi"