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İkinci defa sağlık kontrolünden geçtiler! 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İkinci defa sağlık kontrolünden geçtiler! 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul’a getirilerek ikinci defa sağlık kontrolünden geçirildi. Karalar ve Tutdere'nin aralarında olduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü ’yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Gözaltına alınan Karalar ve Tutdere başta olmak üzere 13 kişi sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Karalar ve Tutdere, sorgu sonrası İstanbul’da Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrol sırasında çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolü sonrası Karalar ve Tutdere'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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