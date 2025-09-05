Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'da feci kaza: Yaralıların yarısından fazlası çocuk

Adıyaman'da feci kaza: Yaralıların yarısından fazlası çocuk

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Adıyaman&#039;da feci kaza: Yaralıların yarısından fazlası çocuk
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

K.D. idaresindeki 27 RG 155 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Adıyaman'da feci kaza: Yaralıların yarısından fazlası çocuk - 1. Resim

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

