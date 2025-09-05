Adıyaman'da feci kaza: Yaralıların yarısından fazlası çocuk
Adıyaman'ın Besni ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
K.D. idaresindeki 27 RG 155 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
