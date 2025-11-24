Pakistan’ın Peşaver kentinde Federal Jandarma karargâhını hedef alan intihar saldırısında üç subay öldü, dört kişi yaralandı.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin başkenti Peşaver’de, Federal Jandarma (FC) karargâhına sabah saatlerinde intihar saldırısı düzenlendi. Emniyet birimlerine göre saldırıda karargahın ana kapısında görevli üç subay hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Peşaver Emniyet Müdürü Mian Saeed, saldırının karargâhın giriş kapısında başladığını, bir saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini, içeri girmeyi başaran iki saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

SALDIRI TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTE GERÇEKLEŞTİ

Yetkililer, bombacıların sabah 08.10’da, Peşaver’in en işlek güzergâhlarından Saddar Yolu üzerinde bulunan tesise saldırdığını bildirdi. Bölgedeki AFP muhabiri, ana kapı çevresinde şarapnel izleri ve saldırganlardan birine ait vücut parçalarının görüldüğünü aktardı.

Eyalet polis şefi Zulfiqar Hameed, saldırının tamamen kontrol altına alındığını, bölgede patlamamış mühimmat ihtimaline karşı temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Shehbaz Sharif saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Sharif, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesinin “daha büyük bir katliamı önlediğini” söyleyerek, faillerin tespit edilip adalete teslim edilmesi talimatını verdi.

Sharif, “Pakistan’ın bütünlüğüne saldıran teröristlerin kötü niyetlerini boşa çıkaracağız” dedi.

Peşaver bölgesindeki bir sınır muhafız karakolunun önünde gerçekleşen bir intihar saldırısında çok sayıda kişi öldü

SORUMLULUK ÜSTLENEN OLMADI ANCAK ŞÜPHE TTP’YE ÇEVRİLDİ

Saldırıyı üstlenen bir örgüt çıkmadı. Ancak Pakistan genelinde son aylarda artan saldırılar, geçmişte Federal Jandarma ve polis teşkilatlarını hedef alan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) yapısını yeniden gündeme taşıdı.

İslamabad yönetimi, TTP’nin Afganistan’da 2021 sonrası serbest hareket alanı bulduğunu savunuyor. Kabil yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

MÜZEYYEN BIYIK

