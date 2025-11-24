Eskişehir’de 24 Kasım Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar bazı bölgelerde enerji alamayacak. Şehir genelinde gerçekleştirilecek kesintiler, farklı mahallelerde farklı saat aralıklarında uygulanacak. Eskişehir elektrik kesintisi 24 Kasım listesi ise Osmangazi Elektrik Dağıtım OEDAŞ tarafından paylaşıldı.

Eskişehir’de 24 Kasım 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri gündemde. Odunpazarı, Tepebaşı, Mihalgazi ve Çifteler gibi ilçelerde farklı saat aralıklarında enerji kesintileri uygulanacak. Elektrik arızası veya bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde gün boyu elektrik akışı olmayacak.

Eskişehir elektrik kesintisi 24 Kasım listesi! Eskişehirde elektrikler ne zaman gelecek?

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM

Eskişehir’de bugün planlı elektrik kesintileri uygulanacak. OEDAŞ tarafından duyurulan kesintiler, farklı ilçelerde ve farklı saat dilimlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde kesintiler 09.00 - 13.00 ve 13.00 - 17.00 saatleri arasında uygulanacak. Tepebaşı bölgesinde ise 09.00 - 13.00, 09.00 - 15:00, 11.00 - 14.00 ve 11.00 - 16.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

OSMANGAZİ EDAŞ KESİNTİ LİSTESİ

24 Kasım 2025 13:00 - 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI

24 Kasım 2025 13:00 - 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI

24 Kasım 2025 11:00 - 14:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MİHALGAZİ

24 Kasım 2025 11:00 - 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI

24 Kasım 2025 10:00 - 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ÇİFTELER

24 Kasım 2025 10:00 - 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, GÜNYÜZÜ

24 Kasım 2025 10:00 - 11:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ÇİFTELER

24 Kasım 2025 10:00 - 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SEYİTGAZİ

24 Kasım 2025 09:00 - 13:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI

24 Kasım 2025 09:00 - 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MİHALIÇÇIK

24 Kasım 2025 09:00 - 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ALPU

24 Kasım 2025 09:00 - 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI

24 Kasım 2025 09:00 - 13:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI

BETÜL TOKKAN

