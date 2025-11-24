Ekim 2025’te Türkiye’de gerçekleşen 164 bin 306 adet konut satışının %14,32’si ipotekli oldu. Geçen ay 23 bin 527 adet satışta kredi kullanılırken, faiz oranlarının yüksek seyri, ipotekli işlemlerin düşük kalmasını beraberinde getiriyor. Detaylara bakıldığında ise Hakkâri, Bingöl, Şırnak ve Mardin, il bazlı satışlarda %5’in altında düşük kredi kullanım oranı ile dikkat çekiyor. Bu illerde satışlar, ağırlıklı olarak peşin gerçekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut piyasası için düşük faiz ortamı destekleyici olurken; son açıklanan veriler, kredili çekerek gerçekleşen (ipotekli) satışların toplam içindeki payının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

TÜİK verilerine göre Ekim 2025 döneminde Türkiye’de gerçekleşen 164 bin 306 adet konut satışının %14,32’si ipotekli oldu. Geçen ay 23 bin 527 adet satışta kredi kullanılırken, faiz oranlarının yüksek seyri, ipotekli işlemlerin düşük seviyelerde kalmasını beraberinde getiriyor.

Buna karşılık iller bazında dikkat çeken veriler öne çıkıyor. Bazı illerde konut satışlarında kredi kullanımı ortalamanın oldukça altında kalırken, bazı illerde daha yüksek seyrediyor.

KREDİ KULLANIMI DÜŞÜK İLLER

Ekim 2025 verilerine göre toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin en düşük gerçekleştiği iller şöyle:

-Hakkâri: %2,82

-Bingöl: %3,36

-Şırnak: %3,86

-Mardin: %4,96

-Aksaray: %5,86

-Muş: %6,38

-Malatya: %6,50

-Niğde: %6,66

-Şanlıurfa: %6,68

-Siirt: %6,69

KREDİ KULLANIMI YÜKSEK İLLER

Yine verilere göre toplam içinde ipotekli işlemlerin en yüksek setrettiği iller ise şunlar oldu:

-Bartın: %32,00

-Artvin: %21,62

-Bilecik: %21,31

-Tekirdağ: %20,28

-Zonguldak: %20,64

-Ankara: %19,32

-Denizli: %19,12

-Kocaeli: %19,52

-Sinop: %19,94

-Eskişehir: %17,72

DOĞUDA KREDİ TALEBİ AZ

Hakkari’de ekim ayında kayıtlara geçen 177 adet konut satışının 5’i ipotekli gerçekleşti. Bingöl’de 298 satışa karşılık 10 adet ve Şırnak’ta da 259 satışa karşılık yine 10 adet konut, kredili işlemle el değiştirdi. “Diğer satışlar” kaleminde yer alan konutların kredi kullanmandan, birikimlerle alındığı tahmin ediliyor. Aksaray ve Niğde hariç kredi kullanımının en düşük olduğu 8 il, doğu ve güneydoğu şehirlerinden oluşuyor.

“ALTIN” VE “FİYAT” ETKİSİ

Sektör temsilcileri, yastık altı altın birikimlerinin bu illerde daha fazla olduğunu ifade ederek, “Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından, bu illerde yastık altı tasarrufların bir bölümü konuta kayıyor. Burada hem ihtiyaç hem yatırım için konut alımlarının arttığından söz edilebilir. Öte yandan söz konusu illerde konut fiyatlarının daha erişilebilir olması da kredi ihtiyacını azaltıyor” yorumunda bulunuyor.

İSTANBUL’DA DURUM

Öte yandan İstanbul’da geçen ay satılan 26 bin 305 adet konutun 4 bin 571 adedi için kredi kullanıldı. Kredi kullanım oranı %17,38 olarak gerçekleşti. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşirken; sektör temsilcileri, konut fiyatlarının mega kentte daha yüksek olmasının, kredi kullanım oranının da yüksek seyretmesini beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

Tekirdağ ve Kocaeli illeri gibi Marmara şehirlerinin yanı sıra başkent Ankara da kredi kullanımı yüksek iller arasında yer aldı.

