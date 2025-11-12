Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura süreci başladı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı’nın İŞKUR üzerinden yaptığı 2.764 sürekli işçi alımı sürecinde kura çekimi heyecanı yaşandı. 8-13 Ekim tarihleri arasında Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Klinik Destek Elemanı pozisyonları için başvuruda bulunan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişi canlı olarak takip edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştiridi.

Başvuru sahipleri, kura çekimini Bakanlığın YouTube hesabı üzerinden ya da aşağıdaki bağlantıya tıklayarak canlı olarak takip edebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimine ilişkin bilgi verdi. Kura çekimi tamamlanmasının ardından kura sonuçları aynı gün saat 17.00'den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. İsim listesi asıl ve yedek aday şeklinde duyurulacak.

İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası: 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ilidir.