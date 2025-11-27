İhlas Haber Ajansı • Gümüşhane
Sokak ortasında korku dolu anlar! Üstüne koşup defalarca bıçakladı
Gümüşhane’de boşanma aşamasındaki O.K, eşi N.K.’ya sokak ortasında bıçakla saldırdı. Çevredekiler saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Gümüşhane'de 29 yaşındaki N.K., boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğradı; saldırgan çevredekilerin meyve kasalarıyla müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.
- Gümüşhane'de 29 yaşındaki N.K., boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
- Çevredekiler, saldırganı meyve kasaları kullanarak etkisiz hale getirdi.
- Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan O.K. gözaltına alındı.
- Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Gümüşhane’de Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde korku dolu anlar yaşandı. 29 yaşındaki N.K., boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekiler, saldırganı meyve kasaları ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
KASALARLA SALDIRIYI DURDURDULAR
Görüntülerde eşinin, genç kadına arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar kaydedildi.
O.K. polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.
