Eğitime birçok ilçede kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi
Yurdun doğusunda son günlerde etkisini hissettiren soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirdi. Kuvvetli kar geçtiğimiz hafta birçok kentte okulların tatil edilmesine neden olurken, yarın için gözler kaymakamlıklara çevrildi.
"6 Ocak'ta okullar tatil mi?" diye merak eden öğrenci ve veliler için son dakika gelişmeleri haberimizde. İşte "taşımalı eğitime" ara verilen ilçeler...
KULP'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitimle ilgili yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. İlçede özellikle kırsal bölgelerde bazı yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındı.
Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında, öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 6 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği bildirildi.
SASON'DA OKULLAR TATİL
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
KOZLUK'TA DA EĞİTİME ARA
Batman’ın Kozluk ilçesinde etkili olan don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kozluk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitim dahilindeki okullarda eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi.
Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, hava şartlarının seyrine göre yeni duyuruların yapılabileceği ifade edildi.