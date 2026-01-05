"6 Ocak'ta okullar tatil mi?" diye merak eden öğrenci ve veliler için son dakika gelişmeleri haberimizde. İşte "taşımalı eğitime" ara verilen ilçeler...

Yurdun doğusunda son günlerde etkisini hissettiren soğuk hava, kar yağışını da beraberinde getirdi. Kuvvetli kar geçtiğimiz hafta birçok kentte okulların tatil edilmesine neden olurken, yarın için gözler kaymakamlıklara çevrildi.

KULP'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitimle ilgili yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. İlçede özellikle kırsal bölgelerde bazı yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındı.

Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında, öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 6 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği bildirildi.