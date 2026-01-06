Portekiz Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Avrupalılar olarak kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak, varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti için gittiği Lizbon’da, Portekiz Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. Sert güç kullanımının sıklaştığına, anlaşmazlıkların derinleştiğine, barış ve savaş arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığına dikkat çeken Fidan “Bugün yaşadıklarımız bir dizi krizden daha fazlasıdır. Bu, tarihsel bir dönüşümün sürtüşmesidir. Değişimi, sorumlu bir şekilde yönlendirmek için yeterli güvencelerden yoksun bir sistemde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Tehditlerin artık geleneksel savaş alanlarının çok ötesine uzandığını ve yapay zekâ ile yeni teknolojilerin, çatışmaların doğasını yeniden şekillendirdiğini sözlerine ekleyen Fidan, teknolojiyi stratejiyle birleştirenlerin belirleyici avantaja sahip olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Ukrayna’daki savaş ve ABD’nin değişen stratejik önceliklerinin, Avrupa’ya kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmekten başka seçenek bırakmadığını vurgulayarak, “Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz. Kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak, varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz” dedi.

Gazze’nin bölgenin kanayan yarası hâline geldiğinin altını çizen Fidan, ayrıca “Son zamanlarda, bu istikrarsızlığın yeni bir biçim aldığını gördük. İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Somaliland’ı tanıması, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü zayıflatarak istikrarsızlığı ihraç eden stratejinin bir başka tezahürüdür” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin (AB), üyesi olmayan NATO müttefikleriyle işbirliği yapılmasına yönelik resmî taahhütlerine rağmen Türkiye’nin uzun süredir AB’nin güvenlik ve savunma mekanizmalarının dışında tutulduğunu dile getiren Fidan, bu durumun temel sebebinin az sayıda üye devletin dar ulusal gündemlerini Avrupa’nın daha geniş stratejik çıkarlarının önüne koyması olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, bugün Erdoğan’ı temsilen Paris’e geçerek Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne katılacak.

