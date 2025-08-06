Filipinler'de her yeri alevler sardı! Üçüncü seviye alarm: Ekipler sevk edildi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Filipinler'in başkenti Manila'da bir yerleşim bölgesinde sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken üçüncü seviye alarma geçildi.
Filipinler'in başkenti Manila'nın Tondo bölgesindeki Happyland Aroma mahallesini sabah saatlerinde alevler sardı.
Manila Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi'ne göre, saat 09:47'de başlayan yangın, hızla yayılarak yerleşim alanlarını sardı. Yangına müdahalenin artırılması amacıyla bölgede üçüncü seviyede alarm verilirken, ek itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.
''HAYATINIZ DAHA ÖNEMLİ''
Manila Belediye Başkanı Francisco "Isko Moreno" Domagoso, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara güvenliğe öncelik vermeleri çağrısında bulundu. Domagoso, bir Facebook gönderisinde, "Mülklerinizin yangından etkilendiğinin farkındayız, ancak hayatınız daha önemli’’ ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı