Fransa’da skandal! Savaş anıtından sigara yakan kişi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginç olay Fransa’da yaşandı. Bir şahıs, Meçhul Asker Mezarı’ndaki anma ateşinden sigara yakarken görüntülendi.

Gaziler ve Anma İşlerinden Sorumlu Bakanı Patricia Miralles, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

''ANMA GELENEĞİ ALAYA ALINAMAZ''

X üzerinden açıklama yapan Miralles, ''Bu kişi bulunacak ve örnek teşkil etmesi için cezalandırılacak. Fransa’nın anma geleneği alaya alınamaz'' ifadelerini kullandı.Söz konusu anıt, Şanzelize Caddesi'nin zirvesinde bulunan Arc de Triomphe’un altında bulunuyor.

Mezarda, Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden ve kimliği bilinmeyen bir askerin naaşı bulunuyor. Anıt, savaşta hayatını kaybedenlere adanmış sembolik bir mezar niteliği taşıyor.

''HEM TARİHİMİZE, HEM MİLLETİMİZE BİR HAKARETTİR''

Miralles, ''Bu alev bir sigarayı yakmak için değil, milyonlarca askerimizin fedakârlığı için yanıyor. Bu yapılan, hem tarihimize hem de milletimize bir hakarettir.'' dedi.

Görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde yayılırken, birçok kişi durumu, Fransız sembollerine ve milli değerlere saygısızlık olarak nitelendirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.