FETÖ’nün Epstein'ine yargı şoku! Rezalete af yok
Çocukları ilaçla tesir altına alarak asılsız istismar raporu verip aileleri parçalayan FETÖ’cü profesörün, 25 yıllık hapse yaptığı itiraz reddedildi.
Çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlatmaktan yargılanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'na verilen 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası hukuka uygun bulunarak dosya Yargıtay'a gönderildi.
- Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'na verilen 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası hukuka uygun bulundu.
- Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip ailelerini cinsel istismarla suçlatmaktan yargılanıyordu.
- Dosya, istinafın kararının ardından temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.
- Zoroğlu'nun, çocukları annelerini/babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalıştığı ve gerçeğe aykırı cinsel istismar raporları düzenlediği tespit edilmişti.
- Zoroğlu, FETÖ üyeliği suçundan Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilmişti.
İstanbul’da, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlatmaktan tutuklu yargılanan çocuk ve ergen psikiyatristi FETÖ’cü Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’na verilen 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası ile diğer sanıklar hakkında kurulan hüküm hukuka uygun bulundu. Dosya, istinafın kararının ardından temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bilindiği gibi Zoroğlu’nun, kliniğine gelen ve etkisine giren bazı çocukları, annelerini, babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı tespit edilen Süleyman Salih Zoroğlu, özel kliniğine gelen 15 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğunun yaşadıkları ve ailelerin şikâyetleri üzerine hakkında açılan soruşturma ve uzun süreli takibin ardından yapılan operasyonla tutuklanmıştı.
Zoroğlu, FETÖ üyesi olma suçundan dolayı Adli Tıp Kurumu’ndaki görevinden ihraç edilmişti.