Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 17 Kasım Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gelinlerin gün boyunca hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından puanlanırken günün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarışmada bugün, birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin belli oluyor.

17 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı ancak günün birincisi ve verilen toplam puanlar, bölüm bittikten sonra yarışma ekibi tarafından açıklanacak. Gelinlerin tabakları kayınvalideler tarafından puanlandıktan sonra en yüksek puanı alan gelin günün birincisi oluyor ve çeyrek altın ya da bilezik ödülüne sahip oluyor. Bugüne ait puanlama, yarışmanın yayınlanan son bölümünün ardından netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

Yarışmanın yeni haftasına gelin Nursima ve kayınvalidesi Hilal'de katıldı. Tuğba, Emsal ve Hanife ile birincilik yarışına katılacak.

17 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

17 Kasım 2025 puan durumu, Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünün yayınlanmasının ardından haberimize eklenecek.

Tuğba:

Emsal:

Hanife:

Nursima:

LAHANA KUBBESİ TARİFİ

Lahana yapraklarını ayırıp haşlayın ve süzün. Fırına dayanıklı cam kabın tabanına birkaç yaprak yerleştirin. Küp doğranmış soğanı az suyla pişirip suyu çekince içine zeytinyağı, yıkanmış pirinç, şeker, baharatlar ve nane ekleyin. Sıcak suda bekletilip süzülmüş kuş üzümü ile hafif kavurduğunuz dolmalık fıstığı da harca katın. Bir bardak su ekleyip kısa süre pişirin ve tuzunu ayarlayın.

Hazırladığınız iç harcı lahana yapraklarının üzerine dökün, kalan yapraklarla üzerini kapatıp kubbe şekli verin. Cam kabı bir tencereye ters çevirerek yerleştirin. Üzerine su ve zeytinyağı ekleyip yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın, süsleyip dilimleyerek servis edin.

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM ELENDİ, BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da geçen haftanın birincisi Tuğba olmuştu. Tuğba, haftalık toplam puanlamada rakiplerini geride bırakarak 10 altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmada 14 Kasım Cuma günü yapılan final bölümünde Mihriban elenen isim olmuştu. En düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

Geçtiğimiz hafta, haftalık puan durumu şöyleydi:

Tuğba: 84

Emsal: 76

Hanife: 71

Mihriban: 50

İREM ÖZCAN

