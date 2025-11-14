Gelinim Mutfakta’da final günü heyecanı ekran başındaki izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Hafta boyunca rekabet eden gelinler, hem günlük çeyrek altın hem de haftanın sonunda verilen 10 bilezik için yarıştı. 14 Kasım finali merak edilirken puan durumunun belirleyici olduğu kritik günde elenen ve birinci olan isim araştırılıyor.

10-14 Kasım haftasında Tuğba, Emsal, Hanife ve Mihriban’ın yarıştığı Gelinim Mutfakta’da haftanın finali bugün izleyicilerle buluşuyor. Günlük puanlamalar sonrası çeyrek altını alan gelin ve haftanın sonunda en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan isim programın takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

14 KASIM GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 14 Kasım Cuma finalinde 10 altın bileziği alacak gelin, haftalık toplam puanlara göre belirlenecek. Haftanın ilk dört gününde puanlar birbirine oldukça yakın seyrettiği için final gününde yapılacak yemek performansı büyük önem taşıyor. Yarışmacılar Aslı Hünel ve kayınvalidelerin verdiği puanlarla kaderini belirleyecek.

Haftanın birincisi Hanife oldu. 10 altın bileziğin sahibi ise 84 puanla Tuğba oldu.

14 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta boyu en düşük puanı alan gelin, Gelinim Mutfakta’dan elenen isim olacak. 10-14 Kasım haftasında rekabetin yoğun olduğu bölümde yarışmacılar final gününde son kez mutfağa girip puan toplamaya çalıştı. Haftalık tabloya göre son sırada kalan gelin, veda eden yarışmacı belli oldu. Bu hafta yarışmaya veda eden gelin Mihriban ve kayınvalidesi Huriye oldu.

14 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

14 Kasım Cuma günü ve haftalık puan tablosu bölümün ardından haberimize eklenecek.

10-14 Kasım Gelinim Mutfakta Haftalık Puan Durumu:



Tuğba: 84

Emsal: 76

Hanife: 71

Mihriban: 50

İREM ÖZCAN

