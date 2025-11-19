Kaydet

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde dağlık arazide otlatılırken kaya oyuğuna düşen keçi, üç gün süren bekleyişin ardından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Sahiplerinin tüm çabalarına rağmen çıkarılamayan hayvan için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekibi, ipli erişim teknikleriyle yaklaşık iki saat çalışarak sıkıştığı yerden almayı başardı. Kurtarılan keçi sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi.

ERKUT ÇALİKOGLU

