Çarşaf giyip kadın kılığına girerek adam öldürdü! Sebebi kan dondurdu

Mersin'de 17 yaşındaki şüpheli, çarşaf giyip kadın kılığına girerek gittiği sanayi sitesinde 35 yaşındaki Rıdvan Güner'i öldürdü. Feci olayın ardından şüpheli ile birlikte, azmettirici olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

ZANLI 17 YAŞINDA ÇIKTI

Şüpheli şahıs daha sonra boş kovanları da toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K adlı kişileri gözaltına aldı.

KAN DAVASI İHTİMALİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği iddia edildi.

Öte yandan cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.