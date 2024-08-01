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Şarkıcı Karsu Dönmez'in düğünde korkutan kaza! Gelinliğinin azizliğine uğradı

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Magazin Haberleri

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlendi. Ünlü isim, düğünden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Düğünde dengesini kaybeden şarkıcı yere düşerken eşi yerden kalkmasına yardım etti.

Şarkıcı Karsu, Kahramanmaraş depremlerinde aile üyelerinden bir kısmını kaybetmişti. Afet bölgesi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Şarkıcı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine girdi. Karsu düğününde eğlenirken bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Şarkıcı Karsu Dönmez'in düğünde korkutan kaza! Gelinliğinin azizliğine uğradı - 1. Resim

Şarkıcıyı yerden eşi kaldırdı. Ünlü şarkıcı üzülmek yerine haline gülerek eğlencesine devam etti.

Şarkıcı Karsu Dönmez'in düğünde korkutan kaza! Gelinliğinin azizliğine uğradı - 2. Resim

YOLDA KALDILAR

Karsu, ayrıca eşiyle klasik bir araca binerek düğün mekanına giderken araç yolda bozuldu. O anları sorun etmeyen çift, araç tamir edilince salona gitti.

Şarkıcı Karsu Dönmez'in düğünde korkutan kaza! Gelinliğinin azizliğine uğradı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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