Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Halit Ergenç'in yeni projesi belli oldu!

Halit Ergenç'in yeni projesi belli oldu!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Halit Ergenç&#039;in yeni projesi belli oldu!

Magazin Haberleri

Uzun bir süre Londra’da yaşayan Halit Ergenç Türkiye’ye geri dönmüştü. Ünlü oyuncu Erdem Kaynarca’nın başrolünü oynayacağı “Lefter” filminin oyuncu kadrosuna katıldı.

Fenerbahçe’nin ‘Ordinaryüs’ lakaplı Rum asıllı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in hikayesini sinemaya taşıyacak olan “Lefter” filminin çekimleri haftaya başlıyor.

Netflix için çekilecek olan filmin oyuncu kadrosuna usta oyuncu Halit Ergenç katıldı. Ergenç, Netflix için çekilecek olan filmde Erdem Kaynarca’nın hayat vereceği Lefter’in babası Christofis Küçükandonyadis’i canlandıracak.

Halit Ergenç'in yeni projesi belli oldu! - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Can Ulkay’ın yöneteceği filmi Ayşe İlker Turgut yazıyor.

HALİT ERGENÇ HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTI!

Kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile evli olan Halit Ergenç Muhteşem Yüzyıl, Aliye, Zerda, Binbir Gece, Kara Melek gibi birçok yapımda rol aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Doğanlar Holding İnşaat Sektöründe Yeni Bir Döneme Giriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şarkıcı Aslı Zen'in evi alevler arasında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı - MagazinGözyaşlarına hakim olamadıJennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor! Belgeler hazır, bir tek imza kaldı - MagazinBoşanıyorlar! Belgeler tamam, bir tek imza kaldıTaze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi - MagazinTaze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dediÖzgür Çevik'in son hali görenleri şaşırttı! "Tanıyamadım" - MagazinSon hali görenleri şaşırttı! "Tanıyamadım"500 bin lira istiyor! Fetih 1453'ün yapımcısına eski eşinden dava - Magazin500 bin lira istiyor! Fetih 1453'ün yapımcısına eski eşinden davaYıllar sonra açıkladı! Fatih Altaylı'nın Kenan Işık itirafı herkesi hayrete düşürdü - MagazinFatih Altaylı'nın Kenan Işık itirafı herkesi hayrete düşürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...