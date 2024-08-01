Halit Ergenç'in yeni projesi belli oldu!

Uzun bir süre Londra’da yaşayan Halit Ergenç Türkiye’ye geri dönmüştü. Ünlü oyuncu Erdem Kaynarca’nın başrolünü oynayacağı “Lefter” filminin oyuncu kadrosuna katıldı.

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Fenerbahçe’nin ‘Ordinaryüs’ lakaplı Rum asıllı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in hikayesini sinemaya taşıyacak olan “Lefter” filminin çekimleri haftaya başlıyor.

Netflix için çekilecek olan filmin oyuncu kadrosuna usta oyuncu Halit Ergenç katıldı. Ergenç, Netflix için çekilecek olan filmde Erdem Kaynarca’nın hayat vereceği Lefter’in babası Christofis Küçükandonyadis’i canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Can Ulkay’ın yöneteceği filmi Ayşe İlker Turgut yazıyor.

HALİT ERGENÇ HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTI!

Kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile evli olan Halit Ergenç Muhteşem Yüzyıl, Aliye, Zerda, Binbir Gece, Kara Melek gibi birçok yapımda rol aldı.