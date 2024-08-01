Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor! Belgeler hazır, bir tek imza kaldı

İki yıl önce evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor. Daha önce evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen ikili kesin kararını verdi. Evlerini de ayıran efsane ‘Bennifer’ çifti birlikteliklerini resmi olarak da bitirme kararı aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile başarılı aktör Ben Affleck, rol aldıkları filmde tanışmış ve 2002 yılında nişanlanmıştı. Ancak 2003’te evlenmesi beklenen çift bir yıl sonra ayrıldı.

2 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Hayranları ve medyanın ‘Bennifer’ olarak adlandırdığı ikili, yıllar önce bitirdikleri ilişkilerine yeni bir şans verdi ve eski nişanlılar 2021 yılında nikah masasına oturdu.

Yıllar sonra barışan çift, 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğün yaparak magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir birlikte görüntülenmemeye özen gösteren çiftten kötü haber geldi.

DAHA ÖNCE DEDİKODULAR ÇIKMIŞTI

Evlilik yıl dönümlerini de ayrı geçiren Jennifer Lopez ile Ben Affleck’in bu durumu boşanma iddialarını körükledi. Mayıs ayından bu yana dedikoduları yalanlayan ikili sonunda boşanma kararı aldı. İkiliye yakın kaynaklar Lopez ile Affleck’in boşanma belgelerini hazırladığını ancak resmi bir başvuru yapmadığını belirtti.

ANLAŞMAK İÇİN MASAYA OTURDULAR AMA…

Öte yandan iddiaya göre çift, son bir kez anlaşmak için masaya oturdu ancak bir sonuç çıkmadı. Lopez ile Affleck’in önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurması bekleniyor.

ESKİDEN NİŞANLANIP AYRILMIŞLARDI

Ünlü çift, yıllar önce nişanlanmış ama ayrılmıştı. Aradan geçen 17 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti. Ancak ikinci kavuşmadan sonra da evlilikleri yalnızca iki yıl sürdü. Son gelen haberlerle hayranları da yıkıldı. Birlikte bir malikane satın alan çift, burayı da satışa çıkarınca boşanma haberleri de kesinleşti.