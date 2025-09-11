‘Gerizekalı mısın’ çıkışı tepki toplamıştı… Mustafa Sandal’dan açıklama geldi

‘Araba’, ‘Aya Benzer’, ‘Jest Oldu’ ve ‘İsyankar’ gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan, müzik kariyerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Mustafa Sandal, son olarak sahnedeki tepkisiyle gündeme geldi.

KONSERDE IŞIK KRİZİ! ‘GERİZEKALI MISIN’ DİYE BAĞIRDI

İzmir Fuarı’nda sahne alan popçu, enerjik performansıyla izleyenleri coşturdu. Ancak konser sırasında yaşanan teknik bir aksaklık, Sandal’ın sinirlenmesine neden oldu.

TikTok’ta bir kullanıcının paylaştığı videoda, ışıklarla ilgili yaşanan sorun sırasında Mustafa Sandal’ın rejideki görevliye yüksek sesle tepki gösterdiği görüldü. Sandal’ın, “Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” şeklindeki çıkışı, sosyal medyada gündem oldu.

ÖZRÜ GECİKMEDİ

Sandal’ın sahne üzerindeki bu sert çıkışı ve çalışana ettiği hakaret birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Üzücü olay sonrası dün akşam Bursa’da sahne alan şarkıcıdan özür gecikmedi.

Ekibiyle olan saygı ve ağabey kardeş ilişkisine dikkat çeken Sandal, “Hepimiz insanız, bazen tatsızlıklar yaşanabiliyor” dedi. Ünlü sanatçı açıklamasında ise şu sözleri kullandı: