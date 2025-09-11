Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
‘Gerizekalı mısın’ çıkışı tepki toplamıştı… Mustafa Sandal’dan açıklama geldi

Türk pop müziğinin 90’lı yıllardaki yıldız isimlerinden Mustafa Sandal, bir konseri sırasında rejideki bir görevliye yönelik sert tepkisiyle dikkat çekmişti. Sahneden, “Oğlum gerizekalı mısın sen?” diyerek çıkışan Sandal’ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri alınca ünlü sanatçıdan özür gecikmedi.

‘Araba’, ‘Aya Benzer’, ‘Jest Oldu’ ve ‘İsyankar’ gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan, müzik kariyerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Mustafa Sandal, son olarak sahnedeki tepkisiyle gündeme geldi.

KONSERDE IŞIK KRİZİ! ‘GERİZEKALI MISIN’ DİYE BAĞIRDI

İzmir Fuarı’nda sahne alan popçu, enerjik performansıyla izleyenleri coşturdu. Ancak konser sırasında yaşanan teknik bir aksaklık, Sandal’ın sinirlenmesine neden oldu.

TikTok’ta bir kullanıcının paylaştığı videoda, ışıklarla ilgili yaşanan sorun sırasında Mustafa Sandal’ın rejideki görevliye yüksek sesle tepki gösterdiği görüldü. Sandal’ın, “Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” şeklindeki çıkışı, sosyal medyada gündem oldu. 

ÖZRÜ GECİKMEDİ

Sandal’ın sahne üzerindeki bu sert çıkışı ve çalışana ettiği hakaret birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Üzücü olay sonrası dün akşam Bursa’da sahne alan şarkıcıdan özür gecikmedi.

Ekibiyle olan saygı ve ağabey kardeş ilişkisine dikkat çeken Sandal, “Hepimiz insanız, bazen tatsızlıklar yaşanabiliyor” dedi. Ünlü sanatçı açıklamasında ise şu sözleri kullandı:

“İzmir'de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. Yaklaşık 3 binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, bütün teknik ekibe olan ağabeyliğimi, duygumu herkes çok iyi bilir. Biz de insanız, makine değiliz... Bazen bir şeye sahne arkasında canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor. İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben kiç Mustafa ağabeyine yakışmayacak bir şey söyledim, onun gönlünü kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum kalbini kırdıysam.”

