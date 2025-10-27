Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar! Karayipler beşik gibi

6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar! Karayipler beşik gibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar! Karayipler beşik gibi
Deprem, Karayipler, Fransa, USGS, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fransa'nın Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası açıklarında deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guadeloupe Adası’nın 165 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar! Karayipler beşik gibi - 1. Resim

USGS, ayrıca 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5.4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

