6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar! Karayipler beşik gibi

Fransa'nın Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası açıklarında deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guadeloupe Adası’nın 165 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

USGS, ayrıca 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5.4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.