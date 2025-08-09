Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mustafa Sandal'dan kötü haber! Doktor raporunu paylaştı

Mustafa Sandal'dan kötü haber! Doktor raporunu paylaştı

Pop müziği sanatçısı, besteci, aranjör Mustafa Sandal, sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bursa’daki konserini iptal etmek zorunda kaldığını belirten Sandal, doktor raporunu da takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden şarkıcı Mustafa Sandal, bugün Bursa'da yapılması planlanan konserini sağlık durumu nedeniyle iptal etti. Sandal, doktor raporunu da sosyal medyada yer verdi.

BURSA KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Doktorunun 1 hafta istirahat verdiği Sandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına '1 hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım."

GİZLEDİĞİ HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde uzun zamandır mücadele ettiği hastalığını ilk kez paylaşmıştı. Sandal, saç koparma bozukluğu olarak da bilinen ‘trikotillomani’ hastalığıyla savaştığını açıklamıştı.

Katıldığı programda çok bilinmeyen hastalığından bahseden Sandal “Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Beni iyi tanıyanlar biliyordu. Şimdi çok daha azaldı” ifadelerini kullanmıştı.

