"Büyük patlayacaklar, paraları pul olacak!" 'Gaza gelmeyin' diyen İslam Memiş'ten çok çarpıcı 'Ethereum' tahmini

Piyasalara ilişkin son değerlendirmelerinde yatırımcılara kritik uyarılar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Borsa İstanbul’daki yükseliş, döviz kurları, altın ve gümüşteki hareketlilik ile kripto paralardaki risklere dikkat çekti ve çeşitliliğin önemini vurgulayarak “gaza gelmeyin” uyarısında bulundu.

İslam Memiş'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

BORSA İSTANBUL DEĞERLENDİRMESİ

Borsa İstanbul 100 endeksi 13 ay aradan sonra yeni bir rekor denemesi yaptığı söyleniyor. Yani Borsa İstanbul 100 endeksi en son 18 Temmuz 2024 tarihinde 11.300 puan seviyesinin üzerini görmüştü ve haftayı da yine 11.372 puan seviyesinden tamamlayarak 0,52 puanlık bir yükselişle haftayı tamamladı.

Özellikle su hisseleri tarafında pozisyon alan arkadaşlarımızın ve biz kendi arkadaşlarımızla birlikte düşüşleri ilave yaparak yine su tarafındaki pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz ve yine 4,5 yıllık uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Biz su tarafındaki pozisyonumuzu koruduğumuz gibi ilave düşüşleri de ilave artırım olarak tekrar takip etmeye devam ediyoruz.

Yine 11.800-12.000 puan seviyesi yukarıda kalmaya devam edecek. Ancak yine kademeli düşüşler mutlaka olacak. Ama endeks tarafında TL bazlı yine beklemekte fayda var.

KUR KORUMALI MEVDUAT (KKM) RESMEN BİTTİ

Kur korumalı mevduat sistemi KKM resmi olarak bitti. Türkiye'de artık tarih oldu. 2023 yılının ortalarında 140 milyar dolar civarında bir maliyeti vardı, bir yükü vardı. Artık bundan sonra KKM süresi dolan arkadaşlar bunu yenilemeyecek. Artık KKM için yeni bir hesap açılamayacak. 'Yuvam hesabı' hariç. Yuvam hesabı yine devam edecek.

Rezerv artışları devam ediyor. Beraberinde risk primi düşmeye devam ediyor. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Beraberinde ekonomi yönetimi istemiş olduğu bütün uygulamalar şu anda rakamsal değerler üzerinde devam ediyor. Ama rakamsal değer o reel tarafı ayrı tartışma konusu ve dolayısıyla ekonomi yönetimi rakamsal değerler üzerinde rezervleri arttığı için, risk primi düştüğü için borsa yükseldiği için TL daha cazip olduğu için TL'ye yönelim %65 lira civarında biraz daha arttığı için burada borsanın da yükselişleri aslında çok da sürpriz değil.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL: Geçen hafta bir ilk yaşanmıştı. Dolar/TL kuru artık 41 lira seviyesi görüldü. Hem serbest piyasalarda hem resmi kur tarafında 41 lira seviyesine yerleşen bir kur var artık dolar/TL kurunda. Bizim için sürpriz olmayan, aylardır telaffuz ettiğimiz ve yıl sonunda 45 lira seviyesini yine hedef olarak koymaya devam ediyoruz .

Geçen hafta bir ilk yaşanmıştı. Hem serbest piyasalarda hem resmi kur tarafında 41 lira seviyesine yerleşen bir kur var artık dolar/TL kurunda. Bizim için sürpriz olmayan, aylardır telaffuz ettiğimiz ve yıl sonunda 45 lira seviyesini yine hedef olarak koymaya devam ediyoruz.

Euro/dolar paritesinde 1.1580 seviyesi vardı. Yukarıda 1.1780 seviyesi vardı. Bu bant aralığını takip edeceğimizi ifade ettim. 1.1580 seviyesine gelmeden alım yapmamalı uyarım vardır. Ve dün Euro/dolar paritesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasından önce 1.1582 seviyesine kadar geriledi ve haftayı 1.17 seviyesinin üzerinde tamamladı. Yine 1.1580 seviyesinden sosyal medya tarafında da uyarılarım vardı. Çünkü yıl sonu hedefimiz 1.20 seviyesi olduğu için Euro/dolar paritesinde 1.1580 seviyesi iyi bir fırsattı. Bunu değerlendiren birçok arkadaşlarımız oldu. Onları da buradan tebrik ediyorum. Yine muhtemel 1.16 seviyesi altında sarkmalar yaşanırsa alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.

. Bunu değerlendiren birçok arkadaşlarımız oldu. Onları da buradan tebrik ediyorum. Yine muhtemel . Euro/TL: Euro/TL kuru 47,50 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yine Euro/dolar paritesi 1.17 seviyesinin üzerine atınca Euro/TL kuru da 48 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Bu da sürpriz olmayan bir gelişmeydi. 48,08 resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda makas aralığı biraz daha açık hafta sonu olduğu için. Ama yine de Euro tarafında bir yükseliş yönlü beklentimizin devam ettiğini ve 50-55 bandında yıl sonunda bir hedefimin olduğunu da sık sık söylüyorum.

ALTIN PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ

Ons altın tarafında bu hafta ajandamızda ne vardı? Aşağıda 3.300 dolar destek seviyesi, yukarıda 3.368 dolar direnç seviyesi. 3.312 dolar seviyesine kadar geriledi. Buraları alım fırsatı olarak değerlendiren arkadaşlarımız oldu. Özellikle salı günü bir mesaj yayınladım. Altın tarafında bekleyen arkadaşlarımız var. Salı akşamı bunu yayınlamıştım. "Yarın bunu değerlendirebilirsiniz." Daha sonra "görmedim, duymadım, işi vardı falan" diyen arkadaşlara "tamam" diye cevap vereceğimi ifade ettim. Dolayısıyla o çarşamba günü yaşanan düşüşleri de alım fırsatı olarak kullanan arkadaşları tekrar tebrik ediyorum. Çünkü onlar finansal okuryazarlığı artmış ve bu uyarıları dikkate almış arkadaşlarımızdır. Yine ons altın tarafında 3.372 dolar direncinde kapatmış olsa da yani 68 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirse de yine agresif bir yükseliş görmedik. Yine 3.340-3.370 dolar aralığını kısa vadede yine takip ediyor olacağız. Ancak yine Ortadoğu'da yaşanabilecek sert, agresif gelişmelerde yine 3.400 dolar seviyesinin üzerinde destekler.

Ons altın tarafında bu hafta ajandamızda ne vardı? Aşağıda , yukarıda 3.368 dolar direnç seviyesi. 3.312 dolar seviyesine kadar geriledi. Buraları alım fırsatı olarak değerlendiren arkadaşlarımız oldu. Özellikle salı günü bir mesaj yayınladım. Altın tarafında bekleyen arkadaşlarımız var. Salı akşamı bunu yayınlamıştım. "Yarın bunu değerlendirebilirsiniz." Daha sonra "görmedim, duymadım, işi vardı falan" diyen arkadaşlara "tamam" diye cevap vereceğimi ifade ettim. Dolayısıyla o çarşamba günü yaşanan düşüşleri de alım fırsatı olarak kullanan arkadaşları tekrar tebrik ediyorum. Çünkü onlar ve bu uyarıları dikkate almış arkadaşlarımızdır. Yine ons altın tarafında 3.372 dolar direncinde kapatmış olsa da yani 68 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirse de yine agresif bir yükseliş görmedik. Yine . Ancak yine Ortadoğu'da yaşanabilecek sert, agresif gelişmelerde yine . Gram Altın TL Fiyatı: Gram altın-TL fiyatı çarşamba günü 3.395 TL seviyesine kadar geriledi ve haftayı da 4.475 TL seviyesinden tamamladı ama 4.485 TL seviyesine kadar yükselmişti. Yani gram altın TL fiyatı iki günde gramında 80 lira değeri arttı. Gram altın TL fiyatında yine aşağıda 4.400, yukarıda 4.485 TL aralığı var. Bu bant aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağız. Ama ons altın tarafında beklediğim düşüşler gram altın tarafında çok hissedilmez. Çünkü dolar, gram altında destek vermeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olmayanlar, ev-araba almayacaksanız bulundurmaya devam edin.

GÜMÜŞ: YILIN ŞAMPİYONU VE DİĞER KIYMETLİ METALLER

Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı dün yeni bir rekor denemesi daha yaptı. Gümüşün gram fiyatı 51 lira 30 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Ons da 38,90 dolar yani 39 dolar seviyesinde haftayı tamamladı.

%51 civarında gümüş tarafında gram gümüş tarafında bir getiri var. %47 civarında da gram altın tarafında bir getiri var. Yani şampiyonluk gümüşte, yani birincilik gümüşte. Nisan ayında 3.500 dolar seviyesi görülünce herkes 5.000 doları falan bekliyor ya. Boyboyculuk yapıyordu. Ben diyor, diyorum sana gümüş bedava. Gümüş gümüş. Elindeki altını gümüşle çevir. Gümüş bedava. Bu yılın şampiyonu gümüş.

FED FAİZ İNDİRİMLERİ VE PİYASALARA ETKİSİ

Fed Başkanı Jerome Powell dün akşam bir açıklama yaptı. Türkiye saatiyle saat 17'de artık faiz indirimlerine başlayabiliriz diye bir sinyal verdi. Dolar karşısındaki bütün varlıklar da yükseldi. Bu sürpriz bir gelişme değil. Çünkü Ocak ayından itibaren 8 aydır bütün videolarımızda Eylül ayı itibarıyla Amerika Merkez Bankası Fed faiz indirimlerine başlayacak.

Yıl sonuna kadar iki kez, 2026 yılında en az 5 kez bir faiz indirimi beklediğimi zaten biliyorsunuz ve siz de buna zaten hazırlıksızsınız. Dolayısıyla Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları çok da sürpriz değil ve Fed faiz indirimlerine başlayacak. Dolayısıyla da bunu bahane bilen piyasalar, dolar karşısındaki bütün varlıklar hızlı bir şekilde yükseldi.

KRİPTO PARALARDA KRİTİK UYARILAR (BİTCOİN VE ETHEREUM)

Bitcoin: Bitcoin 117.174 dolar seviyesindeydi cuma günü. %3,88'lik bir değer artışı vardı. Özellikle yine cuma günü öğle saatlerinde 112.500 dolar seviyesine kadar geriledi. %50 alım için uygun bir fiyatlama olduğunu sık sık ifade ettim. %50 alım yapan bence iyi bir karar verdi. Ancak aşağıda 110.000 ve 105.000 dolar destek seviyesi ile alakalı bir beklentimiz vardı ki 120.000 dolar seviyesi üzerinde almayın çağrılarım vardı. Bir aydır sık sık telaffuz ediyorum. 120.000 dolar seviyesinin üzerinde almayanları tebrik ederim. Bekleyenlere 112.000-112.500 dolar seviyesinde %50 alım yapanları da tebrik ederim.

Bitcoin 117.174 dolar seviyesindeydi cuma günü. %3,88'lik bir değer artışı vardı. Özellikle yine cuma günü öğle saatlerinde 112.500 dolar seviyesine kadar geriledi. %50 alım için uygun bir fiyatlama olduğunu sık sık ifade ettim. %50 alım yapan bence iyi bir karar verdi. Ancak aşağıda 110.000 ve 105.000 dolar destek seviyesi ile alakalı bir beklentimiz vardı ki 120.000 dolar seviyesi üzerinde almayın çağrılarım vardı. Bir aydır sık sık telaffuz ediyorum. 120.000 dolar seviyesinin üzerinde almayanları tebrik ederim. Bekleyenlere 112.000-112.500 dolar seviyesinde %50 alım yapanları da tebrik ederim. Peki tekrar yukarı yönlü kırılır mı? Cevabım evet ama şimdi değil. Tekrar aşağıda 115.000 dolar destek seviyesi var. Ama bir sonraki atakta çünkü aşağıda ihlal edilen teknik olarak alanlar var. Oralar hala test edilmedi ve test edilmesini bekliyorum. Ve o ihlal eden alanlar teknik olarak düzeltme yaptıktan sonra bir sonraki atak 127.500 dolar Bitcoin tarafında.

"ETHEREUM ALACAKLAR BÜYÜK PATLAYACAK!"

Ethereum: Son günlerde özellikle Ethereum yatırımcılarını sık sık uyarıyorum. 4846 dolar seviyesine kapanış yaptı. %14 yükseldi. Muhteşem bir hamle yaptı. Ama Ethereum yatırımcılarına son 2 yıldır neler çektiğini bir sorun bakalım. Neler neler neler çektiler. Nelerini kaybettiler. Psikolojileri mahvoldu. Her ne kadar şu anda 4846 dolar seviyesinde olsa da alım zamanını kaçırmış olanlar bugün trene biniyorsa, bugün Ethereum alacağım ben de kazanacağım diyorsa onlar büyük gümleyecek, büyük patlayacak. O yüzden Gaza gelmeyin. Bu konuyla ilgili bir şeyiniz yoksa, finansal okuryazarlığınız yoksa, ilginiz, alakanız yoksa, sürü psikolojisiyle buraya girerseniz patlarsınız, patlayacaksınız. Daha önce altcoinlere nasıl giriş yaptılar? Yıllarca bekliyorlar. Patladılar. Aynı şekilde Ethereum tarafına bugün giriş yapanlar yine büyük patlayacak. Bildiğim batacaklar yani. Ondan sonra arabeks dinlemeye devam edecekler ve elindeki paralar maalesef pul olacak.

DOLAR ENDEKSİ, ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU VE BRENT PETROL