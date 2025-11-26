Osimhen ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu yine hatırlattı.

Futbol hayat gibidir, yokluğunda anlarsın elindeki değerin kıymetini..

Öyle bir gece oldu Galatasaray için!

Osimhen’in değerini, kıymetini, Okan Buruk’un Galatasaray’ında asla yeri dolduramayacak bir parça olduğunu dün gece en uçta İcardi’yi izleyip, gördük!

Ama sadece Osimhen’sizlik değil, en atletik oyuncu Singo ve her defoyu kapatan Lemina’dan mahrum olmak vurdu Galatasaray’ı!

Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol yiyen takıma skor üretemedi Galatasaray!

Okyanusu geçip, Liverpool’u, Bodo’yu, Ajax’ı devirip Belçika ekibine kaybettik!

Yanlışlar da yaktı

Sadece eksikler değil, Galatasaray’ı yanlışları da yaktı dün gece! Jakobs’un beklenen, öngörülen ancak risk alınan durumu ve sakatlığı ile kenara gelmesiyle film koptu…

Okan Hoca Jakobs’u kenara alıp Arda’yı oyuna sürdü ve 3’lüye döndü! Yani Galatasaray, başarıyı getiren sistemden vazgeçti ve golü yedi!

53’te Jakobs çıktı, Galatasaray üçlüye döndü ve 4 dakika sonra golü yedi!

En korktuğum maç demiştim hafta boyunca! Çünkü Galatasaray ismi ve performansı olmayan takımlara karşı hep sorun yaşadı!

Yine aynı hataya düşüldü! Okyanusu geçen Galatasaray aslında derede boğuldu!

Yıldızlar sönük kaldı

Leroy Sane, İlkay ve İcardi gecenin en büyük hayal kırıklığı yaşatan isimleri oldu! Kulübede hamle oyuncusu olmayınca bir umut bekledi ama bu üçlü hep daha da düşürdü Galatasaray’ı!

Sane halı sahada oynar gibi çalım, çalım denedi, İlkay profesörlükten uzak pratisyen gibiydi, İcardi ise kabul edelim ki, takımı 10 kişi oynattı!

İspanyol hakem de Belçika ekibini biraz koruması altına alınca derbinin gölgesinde kalan Galatasaray ilk 16 hatta 24 biletini ateşe attı…

Olmadı Galatasaray!

ALİ NACİ KÜÇÜK

