Altın fiyatları rekor kırdı: Uzmanlar uyardı! "Alım fırsatını kaçırmayın"

ABD iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendirdi. Para piyasalarında yıl sonuna kadar 2 olan faiz indirimi beklentisi, açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3’e yükseldi.

Bu gelişmeler, faizle ters korelasyona sahip olan altın fiyatlarını destekledi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altın 3 bin 600 dolara çıkarak yeni rekor kırdı.

İSTİHDAM VERİLERİ FED’İN ELİNİ RAHATLATTI

ABD’de JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek son 1 yılın en düşük seviyesini gördü. Ağustosta özel sektör istihdamı yalnızca 54 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomideki bu yavaşlama sinyalleri, Fed’in faiz indirimlerine daha erken ve daha güçlü şekilde gitmesi ihtimalini artırıyor.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU: “GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI”

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, altın fiyatlarının güçlü bir destek bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Altın tarafında merkez bankalarının alımları, küresel silahlanma bütçelerindeki artış, ABD’de faizlerin düşüşü ve büyümedeki yavaşlama gibi unsurlar fiyatı destekliyor. Bu nedenle altındaki geri çekilmeleri piyasanın alım fırsatı olarak görmesi çok muhtemel.”

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır ise Fed’in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi beklentisinin piyasaya fiyatlandığını vurguladı:

“İstihdamdaki zayıflık büyüme için risk oluşturuyor. Önümüzdeki çeyreklerde ABD ekonomisinde ivme kaybı görülecek ancak resesyon ihtimali için henüz erken.”

ALTINDA YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 37 YÜKSELİŞ

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, ons altının yılbaşından bu yana yüzde 37 değer kazandığını ve güçlü bir yılı daha da ileriye taşıdığını söyledi.

Hansen ayrıca Fed üzerindeki siyasi baskılara dikkat çekerek, altının güvenli liman özelliğiyle öne çıktığını ifade etti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN SIRADAKİ GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini yakından takip edecek. Verilerin seyrine göre Fed’in eylül toplantısında faiz indirimine gitmesi neredeyse kesin olarak görülüyor.