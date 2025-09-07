Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'in 2026 tahmini çok konuşulacak!

Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'in 2026 tahmini çok konuşulacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş&#039;in 2026 tahmini çok konuşulacak!
Altın, Finans, İslam Memiş, Gram Altın, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gram altın rekor üstüne rekor kırarken yatırımcılar sarı madenin geleceğini merak etmeye başladı. İslam Memiş, son gelişmeleri, yıl sonu ve 2026 yılı beklentilerini anlattı. Memiş özellikle altın borcu olanları, düğün planlayanları ve yatırımcıları dikkatli olması konusunda uyardı.

Gram altın, serbest piyasalarda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 4.803 TL’ye yükseldi.

Aynı şekilde ons altın uluslararası piyasalarda 3.600 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'i 2026 tahmini çok konuşulacak! - 1. Resim

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

CNN Türk'e konuşan Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin birçok faktörden kaynaklandığını belirtti;

"Altın fiyatlarının kısa vadede rekor denemelerini sürdürmesi ve uzun vadede agresif yükselişini devam ettirmesi bekleniyor. Bunun nedenleri ise şöyle;

Jeopolitik gerilimler: ABD Başkanı Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve petrol ambargosu, Ukrayna ve Rusya tarafının barışa hazır olmaması gibi durumlar altın talebini artırıyor.

Ekonomik veriler: Dün açıklanan İstanbul tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça altında geldi. Bu durum yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor.

FED beklentileri: ABD Merkez Bankası’nın (FED) 17 Eylül’de yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimi yapması muhtemel görülüyor. 2026 yılı içinse toplam beş faiz indirimi öngörülüyor.

Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'i 2026 tahmini çok konuşulacak! - 2. Resim

GRAM VE ONS ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ

2025 yılının başından itibaren altın fiyatlarında sert yükselişler yaşandı.

Gram altın: Yıl başında 3.050 TL’den 4.803 TL’ye yükselerek sekiz ayda1.753 TL artış gösterdi.

Ons altın: Yıl başında 2.623 dolar seviyesinden 3.600 dolara çıkarak sekiz ayda 977 dolar yükseldi."

Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'i 2026 tahmini çok konuşulacak! - 3. Resim

YIL SONU TAHMİNİ 5 BİN TL

Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar gram bazında 5.000 TL, 2026’nın ilk yarısında ise 6.000-6.500 TL aralığına ulaşabileceğini öngördü.

Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'i 2026 tahmini çok konuşulacak! - 4. Resim

2026'YA DİKKAT!

Finans analisti, özellikle altın borcu olanlar, düğün planlayanlar ve altın alımı için fırsat kovalayan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin oldukça aşağısında gelmesi gibi birçok etken yine altın tarafını etkilemeye devam ediyor. Amerika Merkez Bankası (FED) 17 Eylül'de muhtemelen yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimi yapacak.

Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'i 2026 tahmini çok konuşulacak! - 5. Resim

Ancak 2026 yılında FED'in en az 5 kez faiz indirmesini bekliyoruz. Bu ne demek oluyor? Altın fiyatları evet şu anda bir rekor denemesinde tekrar devam ediyor ancak. 2026 yılında altın fiyatlarındaki bu agresif yükselişlerin devamını bekliyoruz.

Burada onsta beklediğimiz rakam 4000 4250 dolar seviyesi. 2026 yılının ilk yarısında, artık bu yıl yavaş yavaş bitiyor, yine bu yıl sonuna kadar gram altının hedefinde 5000 lira seviyesi var. Ve 2026 yılının ilk yarısında 6.000-6.500 lira aralığında bir yükselişte yendi, beklediğimizi söyleyebilirim.

Altın borcu olanlar, düğün planlayanlar dikkat: İslam Memiş'i 2026 tahmini çok konuşulacak! - 6. Resim

ALTIN FİYATLARI GERİLER Mİ?

Altın fiyatlarının gerilemesi için, merkez bankalarının tekrar faiz artırması, dünyadaki savaşların tamamen sona ermesi, jeopolitik gerilimin ortadan kalkması ve küresel ekonomide belirsizliklerin azalması gerekiyor. Bugünkü koşullarda bu senaryoların oluşması oldukça zor görünüyor.

Memiş'e göre asıl kritik gelişme, Amerika ve İngiltere’de bulunan altın rezervlerinde yaşanacak gelişmeler olacak.

"Dünyada diğer ülkeler bu altınları talep etmeye başlayacak. ABD’nin 8.133 ton civarındaki altın rezervlerini gerçekten verebilir olup olmayacağı büyük bir soru işareti olarak duruyor. Eğer rezervler yetersizse, altın fiyatları agresif bir şekilde yeniden yükselebilir."

İslam Memiş, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının agresif altın alımları sayesinde altının güvenli liman rolünün önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

