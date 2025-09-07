Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin gözü yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor

Türkiye'nin gözü yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin gözü yarın saat 09.00&#039;da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın saat 09.00'da ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasının şekillendirecek Orta Vadeli Programın (OVP) açıklanacağını bildirdi. Yılmaz, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacaklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, pazartesi günü saat 09.00'da Orta Vadeli Programın açıklanacağını bildirdi.

Ana politika çerçevesinin korunduğunu ve güçlendirdiklerini belirten Yılmaz, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin gözü yarın saat 09.00'da! Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belli oluyor - 1. Resim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Yılmaz konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah 9:00’da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz.

Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.

Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gören bir daha bakıyor... 224 yıldır bozulmadan korunan Başçavuşoğlu Camii dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın rekor kırdı, kuyumcularda yeni dönem başladı! Herkes onu soruyor - EkonomiAltın rekor kırdı, vatandaş ona yöneldiKriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok - Ekonomi130 bin TL ödemeye de razılar ama çalışan yokBakan Bolat müjdeyi verdi! Esnafa yeni destekler yolda - EkonomiEsnafa yeni destekler yoldaBakan Yumaklı gazetemize konuştu: Ormanların yangına direnci artırılıyor - EkonomiOrmanların yangına direnci artırılıyorKamu arazileri yatırımcıların emrinde! 6 milyon metrekarelik alan tahsis edildi - EkonomiKamu arazileri yatırımcıların emrindeDeniz ulaşımında kış tarifesi başlıyor! Bilet fiyatları yarı yarıya ucuzlayacak: Tam 16, indirimli 12, abonman 8 TL - EkonomiBilet fiyatları yarı yarıya ucuzlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...