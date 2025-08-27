Cevdet Yılmaz 2026'yı işaret etti: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine girecek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısı "Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı"ana gündemi ile gerçekleşti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

İSO İHRACATIN ÜÇTE BİRİNİ TEK BAŞINA SIRTLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, "Türkiye’nin sanayideki gücünün omurgası, 24 bini aşkın üyesiyle İstanbul Sanayi Odası’dır. Bu büyük aile, sanayi iüretimimizin üçte birinden fazlasını gerçekleştirerek, toplam katma değerin yaklaşık yüzde 36’sını sağlamakta ve sanayi istihdamının yüzde 30’una yakınını karşılamaktadır. İhracatımızın da yaklaşık üçte birini tek başına sırtlayan bu kıymetli yapı, ülkemizin büyüme ve kalkınma motoru olma vizyonumuzu somutlaştırmaktadır" dedi.

TÜRKİYE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNE ADIM ATACAK

Hedeflerinin 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmak olduğunu belirten Yılmaz, ‘‘Türkiye bu kritik eşiği aşacak. Ekonomimiz 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı’’ ifadelerini kullandı.

CARİ AÇIK BEKLENTİNİN ALTINDA

Cari işlemler açığının 1,5 puan ile OVP hedeflerinin altında gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, ‘‘Cari açığımız OVP tahminimizden daha iyi bir noktada. 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu rakam, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminin altında olacak. Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Risk primimiz 264 baz puana gerilemiş durumda’’ diye konuştu.

"OVP GÜNCELLENMESİ SÜRÜYOR''

Orta vadeli program (OVP) hedeflerine ilişkin de bilgi paylaşan Yılmaz, ‘‘OVP’nin temel önceliği olan enflasyonda yıllık 42 puan düşüş oldu. Kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Her yıl eylül ayında gerçekleştirdikleri OVP güncellemesini de sürdürüyoruz. Bütüncül ve koordineli bir programla başarı gelir. Yapısal reformların somut faydası, değişimler zaman alıyor. Reform yapabilen bir ülke olmak yatırım iklimine katkıda bulunuyor. Yapısal reformlara güçlü bir vurgu yapmak istiyoruz" diye konuştu.