Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Cevdet Yılmaz 2026'yı işaret etti: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine girecek

Cevdet Yılmaz 2026'yı işaret etti: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cevdet Yılmaz 2026&#039;yı işaret etti: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine girecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, OVP, Enflasyon, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OVP güncellemesi sürüyor. Hedef 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmak" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısı "Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı"ana gündemi ile gerçekleşti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

İSO İHRACATIN ÜÇTE BİRİNİ TEK BAŞINA SIRTLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, "Türkiye’nin sanayideki gücünün omurgası, 24 bini aşkın üyesiyle İstanbul Sanayi Odası’dır. Bu büyük aile, sanayi iüretimimizin üçte birinden fazlasını gerçekleştirerek, toplam katma değerin yaklaşık yüzde 36’sını sağlamakta ve sanayi istihdamının yüzde 30’una yakınını karşılamaktadır. İhracatımızın da yaklaşık üçte birini tek başına sırtlayan bu kıymetli yapı, ülkemizin büyüme ve kalkınma motoru olma vizyonumuzu somutlaştırmaktadır" dedi.

TÜRKİYE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNE ADIM ATACAK

Hedeflerinin 2026 yılında yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmak olduğunu belirten Yılmaz, ‘‘Türkiye bu kritik eşiği aşacak. Ekonomimiz 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Temmuz 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı’’ ifadelerini kullandı.

CARİ AÇIK BEKLENTİNİN ALTINDA

Cari işlemler açığının 1,5 puan ile OVP hedeflerinin altında gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, ‘‘Cari açığımız OVP tahminimizden daha iyi bir noktada. 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu rakam, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminin altında olacak. Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Risk primimiz 264 baz puana gerilemiş durumda’’ diye konuştu.

"OVP GÜNCELLENMESİ SÜRÜYOR''

Orta vadeli program (OVP) hedeflerine ilişkin de bilgi paylaşan Yılmaz, ‘‘OVP’nin temel önceliği olan enflasyonda yıllık 42 puan düşüş oldu. Kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Her yıl eylül ayında gerçekleştirdikleri OVP güncellemesini de sürdürüyoruz. Bütüncül ve koordineli bir programla başarı gelir. Yapısal reformların somut faydası, değişimler zaman alıyor. Reform yapabilen bir ülke olmak yatırım iklimine katkıda bulunuyor. Yapısal reformlara güçlü bir vurgu yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

NATO'dan Avrupa'ya acil çağrı! "Savunma sanayinizi güçlendirin"Muhtemel 11'ler belli oldu! Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rus petrolünden vazgeçmeyince ağır fatura geldi! Tüm sektörler etkilenecek, iş kayıpları yolda - EkonomiRus petrolünden vazgeçmeyince ağır fatura geldi!Memurlar için 8 banka kesenin ağzını açtı! Promosyon için rekor teklif, maaşa ek 110 bin 500 TL cebe girecek - EkonomiMemurlar için 8 banka kesenin ağzını açtı!Anadolu Üniversitesi'nin maaş promosyonu ihalesinde teklif 110 bin TL'yi aştı! - EkonomiMaaşa ek 110 bin 500 TL cebe girecek!Borsa günü düşüşle tamamladı! Rekor yorgunu BİST 100’de kâr satışları… - EkonomiRekor yorgunu BİST 100’de kâr satışlarıMemur-Sen'den memur zammı sonrası dikkat çeken mesaj: Bu yasayla devam etmek mümkün değil - EkonomiMemur zammı sonrası dikkat çeken mesaj41 yıllık firma iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti  - Ekonomi41 yıllık firma iflasın eşiğinde
Sonraki Haber Yükleniyor...