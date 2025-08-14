Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Cevdet Yılmaz'dan finansal istikrar vurgusu: Dezenflasyon süreci güç kazanacak

Cevdet Yılmaz'dan finansal istikrar vurgusu: Dezenflasyon süreci güç kazanacak

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Cevdet Yılmaz&#039;dan finansal istikrar vurgusu: Dezenflasyon süreci güç kazanacak
Enflasyon, Rezervler, Risk Primi, TCMB, Haber
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yükselen uluslararası rezervler; ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

Yılmaz "Yükselen uluslararası rezervler; ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır. Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'dan finansal istikrar vurgusu: Dezenflasyon süreci güç kazanacak - 1. Resim

Cevdet Yılmaz mesajında şu sözlere yer verdi:

TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Yükselen uluslararası rezervler; ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır.

Öngörülen düzeyin altında seyreden cari açık ile dış finansman ihtiyacı azalırken, risk primindeki gerilemeyle dış finansmanın maliyeti düşmektedir.

Teknik analizler yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında (yüzde 25-29) gerçekleşeceğini göstermektedir.

Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır.

Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda; sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli bir şekilde sürdüreceğiz.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Trump'tan üçlü zirve sözleri: Zelenskiy ve Putin ile beraber Avrupalı liderler de katılabilirKerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişme! Kimse bunu beklemiyordu, imza atacakken teklif değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'den ÜFE geldi! BİST 100, altın ve Bitcoin! Piyasalarda rüzgâr tersine döndü - EkonomiABD'den ÜFE geldi! BİST 100, altın ve Bitcoin!AJet, Ankara'dan Madrid ve Barselona'ya uçuş başlatacak - EkonomiAJet, Ankara'dan Madrid ve Barselona'ya uçuş başlatacakABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı - EkonomiABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştıBugün rekor kırmıştı! ABD'den Bitcoin'i uçuracak karar - EkonomiABD'den Bitcoin'i uçuracak kararMerkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde rekorKKM bakiyelerinde 19 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 19 milyar liralık düşüş
Sonraki Haber Yükleniyor...