Temmuzda 300 puan düşürülmüştü! Karahan'dan "Faiz indirimleri devam edecek mi?" sorusuna cevap

2025'in üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon hedeflerini duyurdu.

Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Bu Rapor’da farklı olarak, enflasyon ara hedeflerimizi de sizlerle paylaşacağım. 2025 sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24'lük tahminimizi ara hedef olarak koruyoruz. 2026 ara hedefimiz yüzde 16, 2027 ara hedefimizi yüzde 9 olarak belirledik. Enflasyonun yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz." dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Raporun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karahan'a faiz indirimleri soruldu. Temmuz ayında start verilen faiz indiriminin önümüzdeki aylarda da devam edip etmeyeceği sorulan Karahan, dikkat çeken bir mesaj verdi. Karahan, faiz indiriminin zamanı ve miktarının enflasyona bağlı olduğunu söyledi.

KARAHAN ENFLASYONU İŞARET ETTİ

Karahan, "Genel olarak kararlarımızı enflasyon beklentileri, enflasyon gerçekleşmeleri ve ana eğilimi üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Enflasyon görünümü üzerinden kararlarımızı veriyoruz. Enflasyon üzerindeki risklere dikkat ediyoruz. Politika faizine ilişkin attığımız adımları öngördüğümüz dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde atıyoruz." dedi.

"OTO PİLOTTA DEĞİLİZ"

Karahan sözlerine şöyle devam etti: "Faiz indiriminin sayısı ve miktarı, enflasyon görünümüne ve bu risklere göre olacak. Daha önce söylediğimiz gibi toplantı bazlı ve veri akışına göre ilerliyoruz. Kesinlikle oto pilotta değiliz. Kesinlikle enflasyon görünümünün bozulmasına izin vermeyeceğiz."