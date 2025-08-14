Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Pierre Cardin, Cacharel, Polo... Türkiye'nin giyim devi satılıyor! İşte istenen ücret

Pierre Cardin, Cacharel, Polo... Türkiye'nin giyim devi satılıyor! İşte istenen ücret

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pierre Cardin, Cacharel, Polo... Türkiye&#039;nin giyim devi satılıyor! İşte istenen ücret
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pierre Cardin, Cacharel, Polo gibi markaları bünyesinde barındıran Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarını satışa sundu. İhalede muhammen bedel 20.3 milyar lira olarak belirlendi. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarının satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ, Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

MUHAMMEN BEDEL 20.3 MİLYAR LİRA 

İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlendi.

Pierre Cardin, Cacharel, Polo... Türkiye'nin giyim devi satılıyor! İşte istenen ücret - 1. Resim

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR... 

Aydınlı Giyim Grubu, dünyaca ünlü markaları da bünyesinde barındırıyor. Pierre Cardin, Cacharel, U.S Polo Assn. gibi markalar şirketin bünyesinde bulunuyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

