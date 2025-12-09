Geri manevra kaosa dönüştü! 2 yaralı, 7 araç hasarlı
Pendik'te alkollü sürücünün karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerinde sürücüye saldırı girişimi yaşandı. Kaçmaya çalışan sürücü 7 araca daha çarptı ve polis tarafından gözaltına alındı.
Pendik Kurtköy'de hafif ticari aracıyla ilerleyen M.B.P'nin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunanlar, sürücüyü aracının içinde darbetmeye çalıştı. Aracıyla kaçmaya çalışan M.B.P'nin bu sırada çarptığı 7 araçta hasar oluştu.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken, hafif yaralanan 2 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.
Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sokağa giren hafif ticari araca doğru vatandaşların gitmesi, aracın geri geldiği sırada vatandaşların sürücüye saldırması, o esnada sürücünün kaçmaya çalışması ve başka araca çarpması yer aldı.