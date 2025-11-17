Sekizinci Aile dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu merak ediliyor
Merakla beklenen yeni yapımlardan biri olan "Sekizinci Aile" dizisi, güçlü hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla isminden söz ettirmeyi başardı. Peki, Sekizinci Aile dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...
Başrollerini Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Serkan Keskin'in paylaştığı Sekizinci Aile dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Senaryosunu Ali Atay ve Cihan Talay'ın yazdığı Sekizinci Aile'nin yönetmenliğini ise Ali Atay üstleniyor.
SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?
Basmacıgil Ailesi'nin sırlarla dolu hayatını merak eden izleyiciler diziyi 19 Kasım itibarıyla yalnızca Disney+'ta izleyebilecektir.
SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Sekizinci Ailesi dizisinin oyuncu kadrosunda, Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Melisa Döngel, Ali Atay ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.
"Sekizinci Aile", Basmacıgil Ailesi'nin karanlık sırlarla örülü yükseliş hikayesini eğlenceli bir şekilde ekrana taşıyor.
