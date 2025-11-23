Bursa’da bir işyerine giren kişi, dolaptaki tatlı ve içeceği tükettikten sonra çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini çalıp uzaklaştı. İş yeri sahibi, olayın ardından "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek yaşananların trajikomik yönünü paylaştı.

Bursa'da ilginç bir hırsızlık hadisesi yaşandı.

Millet Mahallesi'ndeki işyerine girip dolaptaki tatlıyı yiyen ve içeceği içen şüpheli, daha sonra çalışanlara ait kulaklık ve şarj aletlerini de alarak iş yerinden ayrıldı.

"HAKKIM HELALDİR"

İş yeri sahibi, olayın ardından "Açtır belki, benden yana helal olsun. Çalışanlar adına üzüldüm. Onların eşyaları önemli. Eğer çalışanların elektronik malzemelerini geri getirirse şikayetçi olmayacağım" diyerek yaşananların trajikomik yönünü paylaştı.

